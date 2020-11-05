Центр Киева перекрыт: на акции протеста произошли стычки евробляхеров и полиции – видео

В пресс-службе полиции столицы заверили, что никаких стычек не было, у митингующих забрали только шины

Сегодня автомобили на еврономерах на акции протеста перекрыли движение в центре Киева по улице Грушевского в правительственном квартале Киева, произошли столкновения с полицией.

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"Мы снова пошли на ужесточение акции, снова перекрыли улицу Грушевского. К сожалению, на сегодня мы не видим другого выбора, нас не услышали. Только после того, как мы объявили, что мы будем перекрывать улицу Грушевского нам на 15: 00 назначили переговоры", – отметил глава организации Авто Евро Сила Олег Ярошевич.

По информации Киев Оперативный, когда евробляхеры ставили автомобильные шины на дорогу, произошли стычки участников акции с полицейскими.

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В пресс-службе полиции Киева заверили LIGA.net, что никаких стычек не было.

"Никаких стычек там не было, а потрусить телефоном можно на любой локации города. Не было никакой драки, пострадавших нет, задержанных нет. Забрали шины только у них и все", – подчеркнули в пресс-службе.

На акцию протеста собрались владельцы транспортных средств на иностранной регистрации, с требование упростить налогообложение на растаможку автомобилей

3 ноября сообщалось, что в Киеве Нацполиция и Нацгвардия усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с массовыми акциями.

Арина Толина

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