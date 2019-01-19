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19.01.2019, 19:45

Центральный жд вокзал в Киеве будут патрулировать полицейские

Центральный жд вокзал в Киеве будут патрулировать полицейские - Фото
Евгений Кравцов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Привлечение правоохранителей связано с увеличением количества правонарушений, пояснили в УЗ

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С 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работу Сервисная служба Национальной полиции, сотрудники которой будут патрулировать помещения вокзала и прилегающую территорию. Об этом сообщил председатель Укрзалізниці Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

Сервисная служба Нацполиции будет следить за порядком и предотвращать случаи хулиганства и краж.

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Кравцов отметил, что привлечение правоохранителей связано с увеличением случаев попрошайничества, несанкционированной торговли на территории вокзала, нелегального обмена валюты и других правонарушений.

Он добавил, что бойцы подразделения по охране общественного порядка (ТОР) будут обеспечивать безопасность граждан не только на вокзале, но и в поездах, прибывающих на станцию ​​Киев-Пассажирский.

На вокзале также установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики: правоохранители будут следить за ситуацией из отдельного помещения.

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Теги: Евгений Кравцов, укрзалізниця, железнодорожный вокзал, патрулирование, вокзал
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