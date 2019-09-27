У Кличко назвали сроки включения отопления в Киеве

Отопление (фото - depositphotos.com)

В столичной государственной администрации назвали сроки начала в Киеве отопительного сезона. Об этом шла речь на профильном совещании, которое состоялось в пятницу.

По словам директора Департамента ЖКХ Дмитрия Науменко, глобальных проблем, способных помешать старту подачи отопления в Киеве нет.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы", - рассказал чиновник.

В жилые дома столицы, отметил Науменко, тепло начнет поступать в установленном порядке: когда температура воздуха ниже восьми градусов продержится не менее трех дней.

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