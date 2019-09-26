Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Фото: LIGA.net

Завтра, 27 сентября, в Украине потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В течение дня температура воздуха составит + 15, + 20 градусов. "На севере еще будет свежее, + 12, + 17 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Дожди завтра пройдут на западе и юге, на большинстве областей будет сухо.

"В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около +15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18, +20 градусов. В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло", - добавила Диденко.