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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта - Фото
Фото: LIGA.net
26.09.2019, 12:59

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории будет без осадков

Завтра, 27 сентября, в Украине потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В течение дня температура воздуха составит + 15, + 20 градусов. "На севере еще будет свежее, + 12, + 17 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Дожди завтра пройдут на западе и юге, на большинстве областей будет сухо.

"В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около +15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18, +20 градусов. В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло", - добавила Диденко.

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Наталья Диденко погода потепление карта
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