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Заморозки и ветер. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Заморозки и ветер. Спасатели предупредили об ухудшении погоды - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
22.09.2019, 13:23

Заморозки ожидаются в Карпатах и Луганской области

Госсслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине. Предупреждение было опубликовано на сайте службы.

Сообщается, что 22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра буду достигать скорости 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ночью в Карпатах и ​​в Луганской области ожидаются сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы возможны заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киеву и области 22 сентября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности).

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