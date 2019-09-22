Заморозки и ветер. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото: pixabay

Госсслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине. Предупреждение было опубликовано на сайте службы.

Сообщается, что 22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра буду достигать скорости 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ночью в Карпатах и ​​в Луганской области ожидаются сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы возможны заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киеву и области 22 сентября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности).

18 сентября в Карпатах выпал первый снег (фото).

Читайте также: Синоптики предупреждают о дожде и заморозках: погода, карта

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%