Синоптики предупреждают о дожде и заморозках: погода, карта

Дождь (фото - unsplash.com)

Сегодня в Украине на западе, севере и в центре пройдут дожди, температура воздуха будет + 13, + 18 градусов, на юге +14, + 20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, температура воздуха будет +14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В период 20-22 сентября возможны заморозки. С воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей нас ждет отличная погода", - отметила Диденко.