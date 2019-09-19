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Синоптики предупреждают о дожде и заморозках: погода, карта

Синоптики предупреждают о дожде и заморозках: погода, карта - Фото
Дождь (фото - unsplash.com)
19.09.2019, 08:43

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление начнется с 22 сентября

Сегодня в Украине на западе, севере и в центре пройдут дожди, температура воздуха будет + 13, + 18 градусов, на юге +14, + 20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, температура воздуха будет +14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В период 20-22 сентября возможны заморозки. С воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей нас ждет отличная погода", - отметила Диденко.

  • 17 сентября сообщалось, что на этой неделе ночью ожидаются заморозки.

 

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