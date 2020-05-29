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У Кличко назвали условие начала пляжного сезона, оно не связано с карантином

У Кличко назвали условие начала пляжного сезона, оно не связано с карантином - Фото
Пляж (фото - LIGA.net)
29.05.2020, 20:44

В КГГА назвали условие начала пляжного сезона в столице

Пляжный сезон в Киеве стартует, только когда температура воды поднимется до +18 градусов, что позволит провести лабораторные исследования. Об этом сообщает пресс служба КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие Плесо.

Сейчас температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже, чем +18.

Отмечается, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытие купального сезона. По результатам пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Как сообщил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мероприятий с 1 июня.

То есть запрет на посещение пляжей и зон отдыха снят, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта.

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Наталия Медведева
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