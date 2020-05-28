Кличко показал, как теперь будут работать киевские детские сады: видео

Виталий Кличко (фото - пресс-служба Кабмина)

В Киеве утвердили рекомендации по работе столичных детских садов. Как будут работать садики в условиях карантинных мер и какие требования придется соблюдать воспитателям, детям и их родителям, рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Детсады в столице начнут работать с 1 июня, и чтобы сделать их посещение безопасным, власти города утвердили определенные рекомендации по работе этих учреждений, подчеркнул Кличко. Каждое утро всем работникам садов и детям будут мерить температуру - если она будет выше 37,2, на территорию не пустят. А родители, приводящие детей, обязательно должны быть в масках.

По словам мэра, все коммунальные садики столицы обеспечены антисептиками, пользоваться которыми дети будут под присмотром воспитателей. В садах также должны будут отказаться от многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Для поддержания чистоты все помещения должны регулярно проветриваться и убираться с использованием дезинфицирующих средств. Воспитатели и дети должны будут больше времени проводить на улице, а заходя в помещение, надевать сменную обувь.

В качестве примера, как садики готовятся к открытию, Кличко показал видео об одном из них в Печерском районе:

19 мая 2020-го в Минздраве анонсировали возобновление работы детских садов с 25 мая.

25 мая Кличко объяснил, когда смогут заработать детские секции и лагеря.

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