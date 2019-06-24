Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: подозреваемый арестован

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Жителю Киева, который подозревается в том, что вчера у озера Вырлица жестоко убил 9-летнего пасынка своего брата, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Трагедия произошла 22 июня.

По данным полиции, вечером мужчина дождался мальчика недалеко от его дома и пригласил к озеру искупаться, на что тот согласился.

Придя на берег озера, злоумышленник, по версии следствия, подошел к мальчику сзади и начал наносить хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После этого молотком, который заранее приготовил, мужчина нанес ребенку несколько ударов в область головы.

С целью скрыть следы преступления, он привязал к ногам жертвы камень и затащил тело в воду, сообщили в полиции.

Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное противоправное причинение смерти малолетнему ребенку) УК.

Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.