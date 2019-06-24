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24.06.2019, 11:39

Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: появились подробности

Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: появились подробности - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре отметили, что убийство подозреваемый совершил "с целью мести своему брату и его гражданской жене", его задержали

обновлено

В Киеве 30-летнему мужчине, который у озера Вырлица жестоко убил 9-летнего мальчика, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене.

"Вечером 22 июня, реализуя свой преступный умысел, мужчина дождался мальчика у его места жительства и пригласил к озеру вместе искупаться, на что тот согласился. Придя на берег озера, он подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы", - отметили в пресс-службе.

В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте. С целью скрыть следы преступления подозреваемый привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду. Тело мальчика нашли на следующий день.

Мужчине, который подозревается в совершении тяжкого преступления, инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Фото: mvs.gov.ua

Местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео: mvs.gov.ua

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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Теги: киев, убийство, мальчик, озеро
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