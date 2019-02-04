Убийство детей в Киеве: женщину принудительно отправят на лечение

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура просит суд применить принудительное психиатрическое лечение к 36-летней женщине, которая подозревается в том, что в октябре прошлого года утопила двух своих малолетних детей в озере на столичной Дарнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там напомнили, что убийство произошло 26 октября 2018 в Киеве.

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Отец детей обратился в полицию с заявлением о том, что бывшая жена утром ушла из дома вместе с детьми и не выходит на связь. Женщину обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии.

По информации прокуратуры, она призналась, что утопила детей

В разговоре она сообщила, что утопила 5-летнего сына и 6-летнюю дочь в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

Полиция завершила досудебное расследование. Действия женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей) УК.

Однако комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости.

Поэтому прокуратура просит суд применить к женщине принудительную госпитализацию в "психиатрическое учреждение со строгим наблюдением".

Как ранее выяснила полиция, семья переехала из Крыма, никогда раньше в поле зрения правоохранителей не попадала. Женщина с мужчиной были в разводе, но бывший муж снимал квартиру и финансово помогал детям. Женщина работала воспитательницей в детском саду. Коллеги рассказали, что она была замкнутой и почти ни с кем не общалась, но дети всегда были ухоженными.