Убийство ребенка в Киеве. Журналист раскрыл детали покушения

Автомобиль Соболева на месте обстрела (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Журналист Юрий Бутусов сообщил детали о задержанных подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына. Об этом он написал в Facebook.

Подозреваемому, по словам Бутусова, 18 лет. Подозреваемый "караулил" Соболева возле ресторана Марио, а когда он получил наводку о его приближении, то произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Выстрел был произведен с небольшого расстояния.

"Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - написал Бутусов.

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью Обжора. Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 2014-2017 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - заявил он.

Вчера в Киеве стреляли в депутата, погиб его сын. Его машина засветилась в деле о финансировании терроризма. Позже подозреваемых задержали

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле