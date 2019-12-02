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Убийство ребенка в Киеве. Журналист раскрыл детали покушения

Убийство ребенка в Киеве. Журналист раскрыл детали покушения - Фото
Автомобиль Соболева на месте обстрела (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
02.12.2019, 13:11

По словам журналиста Юрия Бутусова, киллер действовал не один

Журналист Юрий Бутусов сообщил детали о задержанных подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына. Об этом он написал в Facebook

Подозреваемому, по словам Бутусова, 18 лет. Подозреваемый "караулил" Соболева возле ресторана Марио, а когда он получил наводку о его приближении, то произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Выстрел был произведен с небольшого расстояния. 

"Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - написал Бутусов.

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью Обжора. Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 2014-2017 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - заявил он.

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киев Нацполиция расстрел убийство ребенка Вячеслав Соболев
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