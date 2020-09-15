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Уголовное дело и транзит газа в ЕС. Итоги аварии в Чабанах: фото, видео

15.09.2020, 11:47
Уголовное дело и транзит газа в ЕС. Итоги аварии в Чабанах: фото, видео - Фото
Авария в Чабанах (фото - Facebook_anton.gerashchenko)

По факту повреждения газопровода полиция открыла уголовное производство, а газ для потребителей пока будет поставляться другими магистралями

Причиной ночной аварии в Чабанах под Киевом стала разгерметизация газового трубопровода, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Эту же информацию подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Нацполиция Киевской области уже открыла по факту аварии уголовное производство.

Место аварии в Чабанах (фото - Facebook_anton.gerashchenko)

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Как сообщают в Нацполиции, сообщение о взрывах и запахе газа в Чабанах поступило к ним в начале первого ночи. В течение часа спасатели ликвидировали аварию и восстановила подачу электроэнергии в поселок.

По факту разгерметизации трубы полиция открыла уголовное дело по ст. 292 УК (повреждение объектов магистральных или промышленных газопроводов).

Место аварии газопровода (фото - kv.npu.gov.ua)

ГСЧС опубликовала в Facebook видео с места взрыва газовой трубы.

Отреагировали на ситуацию и в Минэнерго. Там сообщили, что сейчас подача газа на этом газопроводе перекрыта, но транзит природного горючего в Европу все равно осуществляется в штатном режиме в заявленных объемах.

Как уточнил Оператор ГТС Украины, поставка газа потребителям происходит через другие магистрали.

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Дарья Мостовая
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