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В 4 раза выше нормы. В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха

В 4 раза выше нормы. В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
06.11.2019, 14:45

Наиболее чистым воздух оказался на проспекте Науки

По данным замеров, проведенных с 29 октября по 5 ноября, почти на всей территории Киева зафиксировано, что количество вредных веществ в воздухе превышает допустимую норму. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского.

Показатели наличия в воздухе диоксида азота в 4,2-4,9 раз превышали норму на улицах Инженера Бородина, Каунасской и на проспекте Победы. В 3,2-3,8 раз - на площадях Демеевской, Бессарабской, Победы и Оболонском проспекте. В 2,1-2,8 раза – во всем городе, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

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Количество диоксида серы в 2,9-3,1 раз превышало норму на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, улице Александра Довженко. В 1,6-2,6 раз – во всем городе, кроме проспекта Науки.

Показатели формальдегида в 2,1 – 2,8 раз превышали норму, кроме проспекта Науки опять-таки.

На проспекте Победы, рядом со станицей метро Святошин, а также на Бессарабской площади зафиксированы повышенное содержание взвешенных веществ.

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