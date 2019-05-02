В апреле климатологи зафиксировали восемь дней заморозков в Киеве

Заморозки (фото - unsplash.com)

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила +10,6 ° С, что на 1,9 ° С выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении метеостанции.

"Особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0 ° С теплее, а вторая декада - на 0,4 ° С холоднее нормы. Контрастность апреля подчеркивает то, что восемь дней было с заморозками на поверхности почвы, а семь дней уже были с летней температурой выше 15,0 ° С", - отмечается в сообщении.

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Теплее в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 23,2 ° С, а холоднее - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 0,4 ° С.

Осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка.