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В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 21:25
В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд – фото - Фото
Фото: t.me/borik_officially
дополнено

В Борисполе Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд. Движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Об этом сообщил городской голова Владимир Борисенко.

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"На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В настоящее время движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:50. Патрульная полиция Борисполя подтвердила информацию о том, что около 20:00 на улице Привокзальной, 38 сошел с колеи грузовой поезд: одна колесная пара находится за пределами колеи, вагоны пустые, опрокидывание не допущено.

На определенном участке движение транспортных средств ограничено. На месте происшествия работают работники железной дороги. Патрульные регулируют дорожное движение.

"Водители, планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", – говорится в сообщении.

В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд – фото
  • Сегодня на севере Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым. По последним данным, погибли 36 человек, еще 66 пострадали.
Вадим Ребрина
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авария поезд Борисполь
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