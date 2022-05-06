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В Броварах запретили деятельность УПЦ МП до конца войны и дерусифицировали улицы

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 14:50
В Броварах запретили деятельность УПЦ МП до конца войны и дерусифицировали улицы - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (скриншот видео УПЦ МП)

В Броварах вслед за Конотопом запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата до конца войны. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Сегодня, 6 мая, решением сессии Броварского горсовета была приостановлена ​​деятельность УПЦ МП на территории громады. Срок действия запрета – на весь период военного положения.

"Это означает, что будет установлена ​​охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", – объяснил мэр.

Также Сапожко сообщил, что сегодня депутаты Броварского горсовета поддержали дерусификацию в Броварах: принято решение о переименовании 34 улиц и переулков.

Вместо улицы Пушкина – улица Возрождения, вместо Лермонтова – Херсонская, вместо Маяковского – Короля Данила, вместо Толстого – Бучанская, вместо Некрасова – Гостомельская, вместо Декабристов – Харьковская.

В Броварах запретили деятельность УПЦ МП до конца войны и дерусифицировали улицы
  • 4 мая мэр Конотопа Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ МП на территории громады, назвав представителей МП агентурной сетью ФСБ РФ. 

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Оксана Житнюк
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