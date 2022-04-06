В Гостомеле и окрестностях введен комендантский час на неделю

На территории освобожденного от оккупантов Гостомельского сельского совета вводится комендантский час, который продлится целую неделю. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.

В это время категорически запрещается:

- находиться на улицах и в других общественных местах;

- передвигаться как на транспорте, так и пешком.

Павлюк объяснил, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы у специалистов была возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

На остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

После освобождения области в столицу продолжают возвращаться люди, выезжавшие в другие города, однако мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не делать этого, поскольку остается угроза обстрелов.

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Оксана Житнюк

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