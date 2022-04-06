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В Гостомеле и окрестностях введен комендантский час на неделю

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 23:02
В Гостомеле и окрестностях введен комендантский час на неделю - Фото
Гостомель (скриншот из видео)

На территории освобожденного от оккупантов Гостомельского сельского совета вводится комендантский час, который продлится целую неделю. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.

В это время категорически запрещается:

- находиться на улицах и в других общественных местах;
- передвигаться как на транспорте, так и пешком.

Павлюк объяснил, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы у специалистов была возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

На остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. 
  • После освобождения области в столицу продолжают возвращаться люди, выезжавшие в другие города, однако мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не делать этого, поскольку остается угроза обстрелов.

Смотрите также: Разрушенные дома, разбомбленные дороги и сожженная техника оккупантов: видео из Гостомеля

Оксана Житнюк
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киевская область комендантский час гостомель
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