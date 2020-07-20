В кафе возле метро Лесная в Киеве произошел взрыв
Взрыв произошел под столом, где находилась сумка
В кафе недалеко от станции метро Лесная в Киеве произошел взрыв. Взорвавшийся предмет находился в сумке, оставленной под столом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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В полиции рассказали, что информация о взрыве поступила в 15:40. По адресу (улица Беломорская) немедленно выехали следственно-оперативные группы, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других служб.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.
Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Будет ли открыто уголовное дело и по какой статье, в полиции пока не определились.
Киев оперативный опубликовал видео из Маркет молла, который находится на улице Беломорской. На данный момент неизвестно, имеет ли видео отношение к тому, о чем сообщили в полиции.
17 июля, около 20:00 на проспекте Победы у входа на станцию метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы. Взрыв произошел в мусорной урне.
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