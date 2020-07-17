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В Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, травмирован человек: фото

17.07.2020, 21:49
В Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, травмирован человек: фото - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

На месте происшествия правоохранители установили, что взрыв произошел в мусорной урне

Сегодня, 17 июля, около 20:00 на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Отмечается, что на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, его госпитализировали. Личность потерпевшего устанавливается.

Место взрыва в Киеве возле метро Шулявская (Фото: пресс-служба полиции Киева)

Сообщается, что взрывотехники обследовали прилегающую территорию, но никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.

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Наталия Медведева
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