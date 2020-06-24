Ровно. Под топ-полицейским области взорвалась пиротехника: он в больнице - видео

Под главой патрульной полиции Ровенской области Сергеем Мерчуком взорвалось неизвестное пиротехническое средство во время вчерашних беспорядков в Березно между сторонниками и противниками депутата Слуги народа Сергея Литвиненко. Об этом сообщает UA:Суспільне.

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Отмечается, что во время столкновений в толпу бросили пиротехнику. Мерчук попытался выбить средство ногой, однако в этот момент оно взорвалось и повалило его с ног. Полицейского с травмами доставили в больницу.

По данным издания, вчера в Березно представители Нацкорпуса и солидарные с ними люди под приемной Литвиненко требовали объяснить его заявление о возможности предоставления временно оккупированным районам Донбасса особого статуса. Когда политик покидал приемную, произошли столкновения между его сторонниками и противниками.

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По сообщениям полиции, в акции участвовали порядка 130 человек. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы прекратить беспорядки. Задержаны 15 наиболее агрессивных участников столкновений, изъято пять транспортных средств.

По факту столкновений открыто два уголовных дела по статьям о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) и нанесении телесных повреждений правоохранителю (ч. 2 ст. 345).

Позже у Литвиненко назвали беспорядки "провокацией радикалов". В Нацкорпусе же говорят, что конфликт "спровоцировали неместные титушки".

5 июня Литвиненко во время брифинга в Раде заявил, что депутатам необходимо активнее работать над законопроектом об особом статусе Донбасса, чтобы "приблизить мир" и "активизировать минский и нормандский процессы".

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