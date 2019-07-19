В КГГА назвали точное число официально зарегистрированных жителей

Фото - facebook.com/kievcity.gov.ua/

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян сообщил, что в Киеве официально зарегистрировано более 2,6 млн жителей. Об этом Давтян написал в Facebook.

"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Эти данные взяты из электронного реестра нашей территориальной громады, - к слову, первого в Украине", - написал замглавы.

По словам Давтяна, данные о численности населения очень важны, ведь они позволяют контролировать уровень заселенности районов, прогнозировать развитие города на следующие года, владеть информацией о демографическом состоянии и т.д.

"Интересно, что численность прекрасной половины человечества в столице преобладает. На сегодня зарегистрировано 1 504 144 женщины, а это 56,7%" - подытожил Давтян.

Ранее в Госстате заявили, что население Украины продолжает уменьшаться.

В начале года КГГА проинформировал о планах постройки 5 новых станций метро.