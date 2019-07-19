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19.07.2019, 14:26

В КГГА назвали точное число официально зарегистрированных жителей

В КГГА назвали точное число официально зарегистрированных жителей - Фото
Фото - facebook.com/kievcity.gov.ua/

По словам замглавы КГГА, Киев - единственный город, где есть точная и актуальная информация о численном составе населения в электронном виде

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян сообщил, что в Киеве официально зарегистрировано более 2,6 млн жителей. Об этом Давтян написал в Facebook.

"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Эти данные взяты из электронного реестра нашей территориальной громады, - к слову, первого в Украине", - написал замглавы. 

По словам Давтяна, данные о численности населения очень важны, ведь они позволяют контролировать уровень заселенности районов, прогнозировать развитие города на следующие года, владеть информацией о демографическом состоянии и т.д. 

"Интересно, что численность прекрасной половины человечества в столице преобладает. На сегодня зарегистрировано 1 504 144 женщины, а это 56,7%" - подытожил Давтян. 

Ранее в Госстате заявили, что население Украины продолжает уменьшаться.

В начале года КГГА проинформировал о планах постройки 5 новых станций метро. 

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Теги: киев, КГГА, демографическая ситуация
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