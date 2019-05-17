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17.05.2019, 23:59

Госстат: Сейчас в Украине на одного родившегося - двое умерших

Госстат: Сейчас в Украине на одного родившегося - двое умерших - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Население страны продолжает уменьшаться

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По состоянию на 1 апреля 2019 численность населения Украины составляла 42 079 547 человек. За первые три месяца 2019 население страны сократилось на 73,7 тысячи человек, людей родилось вдвое меньше, чем умерло. Об этом говорится в докладе Государственной службы статистики, доступном для загрузки на сайте ведомства.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных, информирует Госстат.

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Отмечается, что в статистике не учитывались жители аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

В январе Госстат сообщал, что численность населения Украины в течение января-ноября 2018 года сократилась на 200 000 человек. По состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения составляла 42 177 579 человек.

По данным ООН, обнародованным 3 апреля, к 2050 году население планеты может вырасти до 9,7 миллиарда.

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Теги: население, Госстат, демография
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