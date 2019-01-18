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18.01.2019, 21:35

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 200 тыс

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 200 тыс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения составляла 42 млн 177 тыс 579 человек

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Численность населения Украины в течение января-ноября 2018 года сократилась на 200 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения составляла 42 млн 177 тыс 579 человек.

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В Госстате отметили, что в Украине сохраняется существенным превышение числа умерших над числом новорожденных - на 100 умерших 58 новорожденных.

Данные по оценке численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил, что по состоянию на 2018 год в городах проживает 55% населения мира, а к 2050-му этот показатель вырастет до 68%.

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Теги: демография, Госстат, статистика, население
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