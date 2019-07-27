В Киев приехал голливудский режиссер Майкл Бэй - фото

Фото: Facebook Виталия Кличко

В Киев приехал голливудский режиссер, автор фильмов "Армагеддон", "Перл Харбор", "Трансформеры" и других Майкл Бэй. Об этом в Facebook сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

"Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в сьемках кино и видео в нашем городе", - рассказал Кличко.

По его словам, во время встречи речь шла об условиях кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации сьемок, о самых красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.

"Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине", - написал также Кличко.

6 июля сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Киев.