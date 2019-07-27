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В Киев приехал голливудский режиссер Майкл Бэй - фото

В Киев приехал голливудский режиссер Майкл Бэй - фото - Фото
Фото: Facebook Виталия Кличко
27.07.2019, 21:36

По словам Кличко, режиссер и его команда прилетели посмотреть на Украину

В Киев приехал голливудский режиссер, автор фильмов "Армагеддон", "Перл Харбор", "Трансформеры" и других Майкл Бэй. Об этом в Facebook сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

"Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в сьемках кино и видео в нашем городе", - рассказал Кличко.

По его словам, во время встречи речь шла об условиях кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации сьемок, о самых красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.

"Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине", - написал также Кличко.

6 июля сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Киев.

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киев майкл бэй
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