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06.07.2019, 13:59

Бокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортаж

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Бокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортаж
Бокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортаж
Бокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортажБокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортаж

Сегодня утром железный Майк общался с журналистами

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон сегодня посетил Киев, он приехал с семьей. Выступление Тайсона опубликовал ресурс Luckypunch.net.

Тайсон прилетел вчера и уже успел позаниматься спортом сегодня в 05:00. Боксер встретился со СМИ на Парковой аллее в 09:00.

Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломанченко "невероятным боксером".

"Невероятный боксер, но я с ним пока не знаком. Очень жаль", - сказал железный Майк

В то же время он не стал прогнозировать перспективы украинского боксера Александр Усика. "Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то я пока не могу ничего прогнозировать. Номером один там является Деонтей Уайлдер", - сказал Тайсон.

Ему подарили булаву на день рождения, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.

30 июня 2019 года известному боксеру исполнилось 53 года.

Боксерский поединок Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Великобритании.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Василий Ломанченко, киев, бокс, Александр Усик, майк тайсон
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