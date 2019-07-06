Бокс. Тайсон прилетел в Киев: фоторепортаж

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон сегодня посетил Киев, он приехал с семьей. Выступление Тайсона опубликовал ресурс Luckypunch.net.

Тайсон прилетел вчера и уже успел позаниматься спортом сегодня в 05:00. Боксер встретился со СМИ на Парковой аллее в 09:00.

Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломанченко "невероятным боксером".

"Невероятный боксер, но я с ним пока не знаком. Очень жаль", - сказал железный Майк

В то же время он не стал прогнозировать перспективы украинского боксера Александр Усика. "Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то я пока не могу ничего прогнозировать. Номером один там является Деонтей Уайлдер", - сказал Тайсон.

Ему подарили булаву на день рождения, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.

30 июня 2019 года известному боксеру исполнилось 53 года.

Боксерский поединок Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Великобритании.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net