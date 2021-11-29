В Киеве 30 ноября будет сильный ветер, объявлен первый уровень опасности: инфографика

Завтра, 30 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает Киевский горсовет.

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"В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Городские власти рекомендуют плотно закрыть окна, а тем, кто будет в это время на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать рядом с ними автомобили; при сильном ветре советуют спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

По данным Укригидрометцентра, ночью ожидается усиление ветра в пределах 15-20 м/с практически по всей территории страны.

Вечером и ночью особенно мощными будут порывы на востоке, особенно в Приазовье – 20-25 м/с, а в портах до 28 м/с.

Днем 30 ноября ​​порывистым останется ветер в западных и северных областях, также 15-20 м/с, а на крайнем севере страны до 22 м/с.

Синоптики отмечают, что южный циклон, который достигнет завтра днем ​​юго-востока Украины, повлечет за собой значительные дожди, которые в отдельных районах выпадут в количестве около 8-15 мм, а в Крыму – до 50 мм.

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Наталия Медведева

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