На Азовском море объявлено штормовое предупреждение: ожидаются двухметровые волны

На Азовском море объявили штормовое предупреждение, высота волн будет достигать двух метров. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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По прогнозу синоптиков, 29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра будут достигать 25-28 м/с. Высота волн ожидается на уровне 1,5-2 метров.

На Азовском море объявлен второй уровень опасности (оранжевый). По классификации УГМЦ, это означает опасные погодные условия – они представляют реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется быть максимально осторожными в зоне стихии.

Кроме того, по всей Украине из-за порывов ветра 15-20 м/с сегодня объявлен первый уровень опасности (желтый). Это значит, что погодные условия потенциально опасны.

23 ноября в Киеве прошел первый снег, город стоял в пробках.

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Марк Сировой

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