В Киеве прошел первый снег: коммунальщики убирают, город встал в пробках – карта, фото
Сегодня, 23 ноября, в Киеве прошел первый в этом году снег. Коммунальные службы начали убирать дороги, город встал в пробках. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета и карты Google maps.
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Как утверждают в КГГА, дорожники Киевавтодора еще до начала снегопада начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами.
Спецтехнику расположили на исходных позициях в городе, машины наносят на дорожное покрытие жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.
По данным КГГА, к работе привлечены 173 единицы техники.
Согласно информации, отображенной на картах Google, практически во всем городе очень серьезные проблемы с трафиком, о чем свидетельсвует бурый цвет основных дорог в Киеве.
Карта по состоянию на 18:30 23 ноября.
- Как сообщил Укргидрометцентр, с 23 ноября по всей территории Украины ожидается резкое похолодание с мокрым снегом, дождем и ночными заморозками. К нам идет холодный атмосферный фронт.
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