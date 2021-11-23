В Киеве прошел первый снег: коммунальщики убирают, город встал в пробках – карта, фото

Сегодня, 23 ноября, в Киеве прошел первый в этом году снег. Коммунальные службы начали убирать дороги, город встал в пробках. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета и карты Google maps.

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Как утверждают в КГГА, дорожники Киевавтодора еще до начала снегопада начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами.

Спецтехнику расположили на исходных позициях в городе, машины наносят на дорожное покрытие жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.

По данным КГГА, к работе привлечены 173 единицы техники.

Согласно информации, отображенной на картах Google, практически во всем городе очень серьезные проблемы с трафиком, о чем свидетельсвует бурый цвет основных дорог в Киеве.

Карта по состоянию на 18:30 23 ноября.

Как сообщил Укргидрометцентр, с 23 ноября по всей территории Украины ожидается резкое похолодание с мокрым снегом, дождем и ночными заморозками. К нам идет холодный атмосферный фронт.

Наталия Медведева

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