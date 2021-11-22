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В Украину идут холода из Скандинавии. Завтра во многих областях возможен мокрый снег

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 18:03
В Украину идут холода из Скандинавии. Завтра во многих областях возможен мокрый снег - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

С 23 ноября по всей территории Украины ожидается резкое похолодание с мокрым снегом, дождем и ночными заморозками. К нам идет холодный атмосферный фронт, об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, водителям на дорогах необходимо быть особенно внимательными – завтра местами ожидается гололед. Безопасными дороги будут только на юге страны.

В среднем ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне 0, -5°С мороза, днем от -1°С до +4°С, в Закарпатье немножко теплее – +3, +8°С, в южной части страны ночью ожидается +1, +6°С, днем воздух прогреется до +4,+9°С. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении, 7-12 м/с.

В Киеве 23 ноября обещают погоду облачную, но с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. В темное время суток в столице будет морозно – 0,-2°С, а днем столбики термометров поднимутся до +1,+3°С.

Синоптики утверждают, что дождливая погода и низкие температуры в Украине сохранятся и в среду, 24 ноября.

  • 19 ноября 2021-го Укргидрометцентр обещал выпадение в Украине первого снега.
  • По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается похолодание, ночами возможны морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.
  • В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ноябрь. Температура воздуха будет близка к климатической норме.

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Яна Катасонова
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погода Укргидрометцентр похолодание синоптики
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