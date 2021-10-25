Синоптики дали прогноз на ноябрь
25.10.2021, 14:49
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Погода в ноябре будет близка к климатической норме, говорится в прогнозе на месяц, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.
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Средняя месячная температура в ноябре по прогнозу составит +1..+7 градусов, что близко к климатической норме 0..+4 градуса.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах климатической нормы 35-63 мм (70-108 мм для Закарпатья, Карпат и Крыма).
- В Украине ожидаются заморозки до -7, но к выходным немного потеплеет: прогноз погоды.
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