Синоптики дали прогноз на ноябрь

Погода в ноябре будет близка к климатической норме, говорится в прогнозе на месяц, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

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Средняя месячная температура в ноябре по прогнозу составит +1..+7 градусов, что близко к климатической норме 0..+4 градуса.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах климатической нормы 35-63 мм (70-108 мм для Закарпатья, Карпат и Крыма).

В Украине ожидаются заморозки до -7, но к выходным немного потеплеет: прогноз погоды.

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Денис Юдин

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