В ближайшие сутки в Киеве выпадет снег – Укргидрометцентр
В ночь на пятницу, 19 ноября, в Киеве ожидается выпадение первого снега. Это прогнозирует Укргидрометцентр.
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По прогнозам синоптиков, днем в столице температура воздуха не будет превышать +3, +5°C, а ночью столбики термометров опустятся до -1°C. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит около 5-10 м/с. Днем в Киеве местные жители и гости столицы увидят облачность и осадки в виде дождя.
В ночь на 20 ноября в столице также выпадет снег с дождем, но станет теплее. Температура воздуха поднимется до +3, +5°C ночью и до +8,+10°C днем. Весь день в Киеве будет сохранятся облачность.
На всей территории Украины в эти дни ожидается дождливая погода, в Черниговской, Сумской областях, в Карпатах также возможен снег. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью опустится до -4, -9°C, в западных областях столбики термометров будут подниматься от -3°C до +2 °C, днем ожидается +3, +8 °C.
- По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается похолодание, ночами возможны морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.
- В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ноябрь. Температура воздуха будет близка к климатической норме.
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