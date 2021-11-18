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В ближайшие сутки в Киеве выпадет снег – Укргидрометцентр

18.11.2021, 11:26
В ближайшие сутки в Киеве выпадет снег – Укргидрометцентр - Фото
В Киеве ожидается первый снег (фото – Depositphotos)

В ночь на пятницу, 19 ноября, в Киеве ожидается выпадение первого снега. Это прогнозирует Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, днем в столице температура воздуха не будет превышать +3, +5°C, а ночью столбики термометров опустятся до -1°C. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит около 5-10 м/с. Днем в Киеве местные жители и гости столицы увидят облачность и осадки в виде дождя.

В ночь на 20 ноября в столице также выпадет снег с дождем, но станет теплее. Температура воздуха поднимется до +3, +5°C ночью и до +8,+10°C днем. Весь день в Киеве будет сохранятся облачность.

На всей территории Украины в эти дни ожидается дождливая погода, в Черниговской, Сумской областях, в Карпатах также возможен снег. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью опустится до -4, -9°C, в западных областях столбики термометров будут подниматься от -3°C до +2 °C, днем ожидается +3, +8 °C.

СПРАВКА. Народный прогноз погоды: 19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: "Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко". В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит и пойдут оттепели.
  • По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается похолодание, ночами возможны морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.
  • В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ноябрь. Температура воздуха будет близка к климатической норме.

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Яна Катасонова
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