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В Украину идут сильные дожди и грозы: объявлено штормовое предупреждение – карта

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 18:30
В Украину идут сильные дожди и грозы: объявлено штормовое предупреждение – карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В пятницу в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы и подъем уровней воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, 17 сентября в западных областях ожидаются грозы. Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях пройдут значительные дожди. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сильные дожди ожидаются в Карпатах – здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В ГСЧС сообщают, что с 17 по 19 сентября в результате осадков уровни воды могут подняться в реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях (на 0,5 – 1,5 м), в реках Закарпатья (от 0,3 до 1,5 м), в Латорице и в нижнем течении Боржавы (до 2 м).

По данным Укргидрометцентра, дожди и грозы завтра ожидаются в западных и северных регионах Украины. Также дожди пройдут в Киеве.

Днем в пятницу на западе ожидается +17…+22 градуса, на севере – +15…+22, в центре – +18…+22, на востоке – +20…+24, на юге – +22…+24.

В Украину идут сильные дожди и грозы: объявлено штормовое предупреждение – карта

В субботу, 18 сентября, дожди ожидаются по всей Украине, кроме Луганской области. Также в Киеве, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях ожидаются грозы. Температура упадет на несколько градусов.

В Украину идут сильные дожди и грозы: объявлено штормовое предупреждение – карта

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Оксана Житнюк
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