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В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 16:59
В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Октябрь в этом году может быть более холодным, чем ноябрь и первая половина декабря. Во второй половине октября может выпасть снег. Об этом на пресс-конференции сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре. В последние годы это просматривается. Потому что раньше предзимье было в начале декабря. А сейчас, получается, октябрь может дать более низкие температуры, чем в ноябре и до середины декабря", – сказала она.

По словам Мартазиновой, в октябре уже может выпасть первый снег.

"Меня беспокоит вторая половина октября. Если там появятся отрицательные температуры, ночные и дневные, то появится снежный покров, будет снег с дождем, он не будет лежать, но мы увидим уже снег. Потом можем не увидеть, пойдут вялые процессы", – отметила ученая.

Прогнозировать, когда начнется и закончится зима, сейчас, по ее словам, сложно.

"Сейчас зима может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или зима может начаться в середине декабря и закончиться в конце февраля, или же зима может начаться в конце декабря, подержаться немного в январе и все", – сказала Мартазинова.

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Вадим Ребрина
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