Ученые смоделировали климат на планете Арракис из фильма "Дюна": можно ли там жить

Ученые из Бристольского и Шеффилдского университетов смоделировали климат на планете Арракис, где разворачивается сюжет цикла "Дюна" Фрэнка Герберта и одноименных фильмов. Результаты моделирования опубликованы на портале The Conversation.

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В книгах Герберта детально описана пустынная и жаркая планета, климатические условия которой недружелюбны для человека, но позволяют выживать на ее поверхности. Модель, созданная учеными, во многом подтвердила предположение писателя.

Модель основана на описанной в романах топографии планеты, сведениях о ее орбите и составе атмосферы, очень похожей на земную. В атмосфере Арракиса, предположили ученые, меньше углекислого газа, но существенно больше озона, который нагревает атмосферу сильнее.

Если в книгах и фильмах предполагалось, что ближе к полюсам Арракиса климат становится более дружелюбным, то модель показала другие результаты.

По модели на пике жары в тропиках температура должна подниматься до 45 градусов, а в самый холодный период опускаться до -15. Но самые экстремальные условия возникают в умеренных широтах и приполярных областях: летом песок может прогреваться до +70 градусов, а зимой температура падает до -40 в умеренных широтах и -70 на полюсе. Это связано с тем, что в приполярных регионах должно быть намного влажнее, а облака гуще, что разогревает климат.

В книге Герберт писал, что на Арракисе не бывает дождей, но модель показала, что небольшие осадки все-таки возможны в горах в высоких широтах летом и осенью.

Сильнее всего модель разошлась с книгой в том, что Герберт описывает многолетнюю полярную шапку льда на северном полюсе Арракиса, в то время как модель предполагает слишком высокие температуры летом, которые топят любой лед.

Такой мир мог бы быть обитаемым, утверждают ученые, хотя условия жизни в нем довольно экстремальны. Они подчеркивают, что Герберт написал книгу в 1965 году, за два года до публикации первой климатической модели. Учитывая это, описанный им Арракис выглядит очень правдоподобно, считают исследователи.

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Денис Юдин

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