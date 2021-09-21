"Дюна" за пять дней проката вышла на первое место в Украине по кассовым сборам

"Дюна" Дени Вильнева за пять дней проката вышла на первое место в Украине по кассовым сборам – фильм собрал почти 33,9 млн грн, его посмотрели больше 262 000 зрителей. Об этом сообщает Warner Brothers Pictures Україна.

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По данным Кино-театр.ua, лидер последних трех уик-эндов – марвеловский фильм "Шан-Чи и Легенда 10 колец" – опустился на вторую строчку украинского бокс-офиса.

За 18 дней проката фильм о Шан-Чи посмотрели 247 000 зрителей, которые принесли в кассы кинотеатров 30 млн грн.

Таким образом "Дюна" за один уик-энд собрала значительно больше, чем "Шан-Чи" за три уик-энда.

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Вадим Ребрина

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