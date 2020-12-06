В Киеве арестованы двое подозреваемых в убийстве музыканта

Суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемых в убийстве 65-летнего киевского музыканта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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В комментарии hromadske спикер департамента Наталья Калиновская сообщила, что речь идет об Александре Деревянко.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет под предлогом обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Завладев документами на три квартиры киевлянина, деньгами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они замотали убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области, где намеревались залить тело в бетон. Но там их задержали правоохранители.

Александру Деревянко было 65 лет. По словам его учеников, он в музыке почти с рождения, поскольку родился в семье оперной певицы. Играл на ударных инструментах и бас-гитаре, делал записи для Тины Кароль, Петра Черного, Сергея Крылова, Матиаса, Песняров, Green Grey, Децла, а также D.A.Z. Machine – группы Риффмастера (Андрея Антоненко).

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Вадим Ребрина

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