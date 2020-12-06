В Киевской области упал легкомоторный самолет: люди на борту выжили

Сегодня в Броварском районе Киевской области, недалеко от села Гоголев, упал двухместный самолет. Пилот и инструктор госпитализированы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что сообщени о падении самолета поступило на 102.

Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой помощи доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Читайте также: Новый украинский самолет совершил первый полет: фото, видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.