В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков - КГГА

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков. Об этом сообщил директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, передает пресс-служба Киевгорсовета.

Он отметил, что экспедиция Института археологии Киева с июня 2018 года проводит охранно-спасательные исследования участка на улице Щекавицкой.

Реклама

"Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. тому подобное. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., Обнаружено также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", - заявил Некоряк.

Руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что на обследованных участках основном представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX века, образовавшихся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

14 февраля сообщалось, что на Почтовой площади в Киеве будет и торговый центр, и музей.