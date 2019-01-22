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22.01.2019, 16:21

В Киеве будет городское кладбище для домашних животных

В Киеве будет городское кладбище для домашних животных - Фото

Кладбище будет состоять из колумбария с надгробием для захоронения животных и крематория

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Власти Киева приняли решение о строительстве городского кладбища для животных в Деснянском районе. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Кладбище будет состоять из колумбария с надгробием для захоронения животных и крематория на ул. Пуховская.

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"На текущий год уже выделено 2 млн грн для начала этой работы", - сказал чиновник.

Под крематорий планируют отвести одно из незавершенных зданий на ул. Пуховской. Их анализируют.

Одновременно идет процесс передачи земельного участка от предыдущего владельца коммунальному предприятию Киевская городская больница ветеринарной медицины, которое продолжит строительство кладбища, рассказал представитель КГГА.

По его словам, владельцы животных смогут перенести своих любимцев со стихийного кладбища на специально оборудованное.

Также на ул. Автопарковой в Дарницком районе столицы появится новый Центр защиты животных, предусматривающий весь спектр предоставления ветеринарных услуг.

Недавно суд на основе обращения столичной прокуратуры вернул общине земельный участок на Трухановом острове в Киеве.

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Теги: животные, КГГА, кладбище, благоустройство, крематорий
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