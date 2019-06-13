В Киеве будут "оживлять" реку Лыбидь

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В Киеве на реке Лыбидь реконструируют гидротехнические сооружения и восстановят экологическое и санитарно-гигиеническое состояние реки. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что основная цель проекта - ревитализация всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации.

Предусмотрены работы по берегоукреплению, расчистке берегов, возможно раскрытие участков русла за счет изменения типа берегоукрепления. Вокруг реки планируют создать общественное пространства для отдыха, говорится в сообщении.

Отмечается, что закончить работы планируется до 31 декабря 2021 года. Заказчик - коммунальное предприятие Плесо. На сегодня уже разработано технико-экономическое обоснование, выполнены проектные работы на участке от моста по проспекту Дружбы Народов в Голосеевском районе по течению и получен экспертный отчет.

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