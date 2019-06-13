Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео

Киевский мэр Виталий Кличко показал, как продвигаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице. Видео он выложил на своем сайте.

Весной были закончены основные работы по укреплению арочной конструкции, сейчас на мосту демонтируют крайние временные опоры, устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, обустраивают барьерное ограждение и тротуары.

"К концу лета - началу осени ржавых балок на мосту не будет", - отметил он.

Мост строят с 2003 года, хотя документы о планах его строительства датированы еще 1979-м. Обещали открыть к 2014 году. В планах работ на 2019-й - обустройство эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метрополитена, где в будущем новая ветка метро с Троещины будет выходить на мост.

На мосту обустроят шесть полос для автотранспорта и две ветки пути для метро, проложат трубопровод. Проектная пропускная способность - 60 000 авто в сутки.

На арке уже установили датчики, которые отслеживают "поведение" моста - его колебания и другие параметры. По словам Кличко, Подольско-Воскресенский - самый большой арочный мост в Европе, который "будет самым выносливым по нагрузкам".

Тем временем 11 июня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года.

Читайте также: Подольский мост в Киеве. Долго. Дорого. Как получится (статье ровно пять лет)