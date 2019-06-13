Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Длина мостового перехода от Межигорской до бульвара Перова - более 10 км. Для завершения строительства в КГГА называют сумму в более 6 млрд грн.

Киевский мэр Виталий Кличко показал, как продвигаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице. Видео он выложил на своем сайте.

Весной были закончены основные работы по укреплению арочной конструкции, сейчас на мосту демонтируют крайние временные опоры, устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, обустраивают барьерное ограждение и тротуары.

"К концу лета - началу осени ржавых балок на мосту не будет", - отметил он.

Мост строят с 2003 года, хотя документы о планах его строительства датированы еще 1979-м. Обещали открыть к 2014 году. В планах работ на 2019-й - обустройство эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метрополитена, где в будущем новая ветка метро с Троещины будет выходить на мост.

На мосту обустроят шесть полос для автотранспорта и две ветки пути для метро, проложат трубопровод. Проектная пропускная способность - 60 000 авто в сутки.

На арке уже установили датчики, которые отслеживают "поведение" моста - его колебания и другие параметры. По словам Кличко, Подольско-Воскресенский - самый большой арочный мост в Европе, который "будет самым выносливым по нагрузкам".

Тем временем 11 июня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года.

Читайте также: Подольский мост в Киеве. Долго. Дорого. Как получится (статье ровно пять лет)

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, строительство, подол, виталий кличко, мост, воскресенка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео
Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео
Начался прямой поиск планет у ближайшей к Солнцу звезды: видео
Начался прямой поиск планет у ближайшей к Солнцу звезды: видео
Картина из шоколада: украинец установил рекорд в Чехии - видео
Картина из шоколада: украинец установил рекорд в Чехии - видео
Киевстар запустил 4G в Харьковском метро
Год в небе. Какой курс держит лоукостер SkyUp
Транспорт Год в небе. Какой курс держит лоукостер SkyUp
Гройсман отреагировал на ситуацию с лицензией SkyUp
Транспорт Гройсман отреагировал на ситуацию с лицензией SkyUp
Популярное
фото/видео
Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео
Что сейчас на Подольском мосту: Кличко показал стройку - видео
Начался прямой поиск планет у ближайшей к Солнцу звезды: видео
Начался прямой поиск планет у ближайшей к Солнцу звезды: видео 06:47
Картина из шоколада: украинец установил рекорд в Чехии - видео
Картина из шоколада: украинец установил рекорд в Чехии - видео 12.06.19, 23:57
На Одесском кинофестивале покажут хоррор 1920 года: видео
На Одесском кинофестивале покажут хоррор 1920 года: видео 12.06.19, 18:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 