В Киеве побиты два температурных рекорда

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Во вторник, 11 июня, в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдателей метеостанции, вчера столбик термометра не опустился ниже +20,2°С, что на 0,3°С выше предыдущего наивысшего значения в 1999 году.

"Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8°С в 2009 году", - сказали в обсерватории.

Уже сегодня, 12 июня, температура воздуха ночью не опускалась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2°С в 1957 году было превышено на 1,1°С.

11 июня синоптик Наталья Диденко сообщила, когда и где в Украине спадет жара.

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