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В Киеве частная клиника не сообщила о позитивном тесте на коронавирус - полиция

В Киеве частная клиника не сообщила о позитивном тесте на коронавирус - полиция - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции
24.03.2020, 22:28

Полиция открыла дело по факту возможного сокрытия информации о заражении коронавирусом

В Киеве полиция открыла дело по факту того, что частная клиника не сообщила соответствующим госорганам о положительном результате теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители говорят, что информацию о том, что некий житель Киева сделал тест на коронавирус в частной клинике, обнаружили во время мониторинга интернета. Результат теста оказался положительным. Однако клиника, по версии полиции, не сообщила о нем в Минздрав и Центр общественного здоровья.

Открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Директора клиники вызвали на допрос для выяснения всех обстоятельств инцидента.

  • 20 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что сотрудники частной клиники в Киеве не сообщили в госорганы о пациенте с коронавирусной инфекцией. По его словам, речь идет 50-летнем киевлянине, который недавно вернулся из Швейцарии. На данный момент неизвестно, случай из сегодняшнего сообщения полиции - тот же или другой.
  • Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что лаборатории обязаны информировать госорганы о коронавирусных больных. В противном случае они могут лишиться лицензии на медицинскую практику. 

Ребрина Вадим
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