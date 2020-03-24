В Киеве частная клиника не сообщила о позитивном тесте на коронавирус - полиция

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

В Киеве полиция открыла дело по факту того, что частная клиника не сообщила соответствующим госорганам о положительном результате теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители говорят, что информацию о том, что некий житель Киева сделал тест на коронавирус в частной клинике, обнаружили во время мониторинга интернета. Результат теста оказался положительным. Однако клиника, по версии полиции, не сообщила о нем в Минздрав и Центр общественного здоровья.

Открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Директора клиники вызвали на допрос для выяснения всех обстоятельств инцидента.

заявил о 20 марта мэр Киева Виталий Кличко

Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что лаборатории обязаны информировать госорганы о коронавирусных больных. В противном случае они могут лишиться лицензии на медицинскую практику.