Частная клиника в Киеве не сообщила о позитивном тесте на COVID-19: открыто дело

Прокуратура Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура начала расследование по служебным лицам частной медклиники, которые не сообщили в госорганы о пациенте с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил на брифинге, что речь идет о последнем зарегистрированном в столице случае - это 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии. Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медучреждений столицы, но центр не сообщил о позитивном тесте пациента ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья.

"Диагноз подтвердила и предоставила немецкая лаборатория, которая обратилась к нам с этим позитивным диагнозом. Сейчас больной находится дома на самоизоляции и получает лечение под присмотром врачей", - сообщил Кличко.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса - нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных болезней.

Должностным лицам грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет. В случае тяжких последствий или гибели людей наказание ужесточается до тюремного срока от 5 до 8 лет. Закон об усилении ответственности Верховная Рада приняла на заседании 17 марта.

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