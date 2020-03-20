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Частная клиника в Киеве не сообщила о позитивном тесте на COVID-19: открыто дело

Частная клиника в Киеве не сообщила о позитивном тесте на COVID-19: открыто дело - Фото
Прокуратура Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.03.2020, 12:51

Столичная прокуратура расследует, почему частная клиника скрыла информацию о пациенте, который заразился коронавирусом

Прокуратура начала расследование по служебным лицам частной медклиники, которые не сообщили в госорганы о пациенте с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил на брифинге, что речь идет о последнем зарегистрированном в столице случае - это 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии. Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медучреждений столицы, но центр не сообщил о позитивном тесте пациента ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья.

"Диагноз подтвердила и предоставила немецкая лаборатория, которая обратилась к нам с этим позитивным диагнозом. Сейчас больной находится дома на самоизоляции и получает лечение под присмотром врачей", - сообщил Кличко.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса - нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных болезней.

Должностным лицам грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет. В случае тяжких последствий или гибели людей наказание ужесточается до тюремного срока от 5 до 8 лет. Закон об усилении ответственности Верховная Рада приняла на заседании 17 марта.

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Шмыкова Александра
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прокуратура киева коронавирус тест на COVID-19
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