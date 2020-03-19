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Украинцев с легкой формой COVID-19 будут лечить дома в самоизоляции - Минздрав

Украинцев с легкой формой COVID-19 будут лечить дома в самоизоляции - Минздрав - Фото
Фото: depositphotos.com
19.03.2020, 15:42

Опыт Италии показывает, что 80% людей болеют в легкой форме, поэтому украинцам с незначительными проявлениями COVID-19 будут предлагать лечиться дома

Украинцам с легкой формой COVID-19 будут оказывать медпомощь амбулаторно, в домашней самоизоляции. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав разработал алгоритм, который базируется на сценарии развития вспышки коронавирусной инфекции в Италии. "Мы видим, что 80% людей в Италии все равно переболеют легкими формами", - отметил Ляшко.

Украинский стандарт оказания медпомощи полностью адаптирован с рекомендациями ВОЗ и учитывает лучшие практики Италии и Китая, уверяет главный санврач. Согласно расчетам, в госпитализации будут нуждаться 20% от общего числа заболевших, и эта помощь будет им оказана.

Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко карантин коронавирус COVID-19 самоизоляция
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