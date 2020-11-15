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В Киеве демонтировали незаконную лабораторию – там "делали тесты на COVID-19"

15.11.2020, 13:20
В Киеве демонтировали незаконную лабораторию – там
Демонтаж "лаборатории" (фото - facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

В мобильной лаборатории делали киевлянам "тесты на коронавирус" при отсутствии каких-либо условий для этого

В Киеве снесли незаконную мобильную лабораторию, расположенную возле ТЦ Орнамент на проспекте Правды. Там проводили "ПЦР-тестирование на коронавирус", сообщила в Facebook столичная служба по правам потребителей.

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По информации Госпродпотребслужбы, "лаборатория" размещалась в металлическом вагончике без получения соответствующей лицензии от Минздрава, а оформлен этот "пункт тестирования" был на физическое лицо-предпринимателя.

Кроме того, в вагончике отсутствовало отопление, электро- и водоснбажение, а также система канализации. В нем отсутствовали условия для хранения лабораторных проб, утилизации использованных средств защиты, дезинфекции инструментов и личной гигиены работников.

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Дарья Мостовая
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