В Киеве демонтировали незаконную лабораторию – там "делали тесты на COVID-19"

В мобильной лаборатории делали киевлянам "тесты на коронавирус" при отсутствии каких-либо условий для этого

В Киеве снесли незаконную мобильную лабораторию, расположенную возле ТЦ Орнамент на проспекте Правды. Там проводили "ПЦР-тестирование на коронавирус", сообщила в Facebook столичная служба по правам потребителей.

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По информации Госпродпотребслужбы, "лаборатория" размещалась в металлическом вагончике без получения соответствующей лицензии от Минздрава, а оформлен этот "пункт тестирования" был на физическое лицо-предпринимателя.

Кроме того, в вагончике отсутствовало отопление, электро- и водоснбажение, а также система канализации. В нем отсутствовали условия для хранения лабораторных проб, утилизации использованных средств защиты, дезинфекции инструментов и личной гигиены работников.

В июле 2020 года глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что каждый четвертый ПЦР-тест на коронавирус может быть ошибочным.

5 октября лаборатория Синэво открыла специализированный COVID-центр для проведения комплекса исследований на коронавирус.

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Дарья Мостовая

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