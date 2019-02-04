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04.02.2019, 20:45

В Киеве формируют элитное подразделение инспекторов парковки

В Киеве формируют элитное подразделение инспекторов парковки - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, планируется нанять около 90

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Инспекция по парковке в Киеве должна начать выполнять свои функции в 2019 году. Об этом сообщил замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, руководитель инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает Радио Свобода.

Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, планируется нанять около 90. 

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Рахматуллин отметил, что требования конкурса на должность - довольно строгие.

Зарплата инспектора будет составлять от 10 тыс. грн. Мотивировать работника планируют и за счет введения повышающего коэффициента. Инспекторы не смогут напрямую работать с финансами, а только фиксировать нарушения и выписывать штрафы, рассказал Рахматуллин.

"Мы хотим создать элитное подразделение, в котором будут служить порядочные, идейные люди, болеющие за свое дело и не втягивающиеся в коррупционную составляющую этого вопроса. В противном случае - административное наказание и я, как сторонник радикальных действий, увольнял бы такого человека. Мы набираем людей с высшим образованием", - отмечает руководитель инспекции по парковке.

Планируется сначала проводить разъяснительную работу среди водителей, раздавать памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения и уже на последнем этапе - штрафование и эвакуация автомобилей. Введение системы штрафов станет возможным после появления в Украине сертифицированных приборов для фото- и видеофиксации таких нарушений, отметил Рахматуллин.

Инспекции по парковке появились осенью 2018 года. Это стало возможным благодаря закону о реформировании парковок, который вступил в силу в конце сентября.

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Теги: киев, парковка, КГГА, инспектор
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