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02.04.2019, 11:58

В Киеве горел бизнес-центр: фото

В Киеве горел бизнес-центр: фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Причина возникновения пожара выясняется

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В Киеве сегодня утром горело помещение бизнес-центра в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Информация о пожаре в пятиэтажном офисном здании по адресу Харьковское шоссе 201/203 поступила 09:15.

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До прибытия первых спасательных подразделений сотрудники соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар.

Был госпитализирован один пострадавший с подозрением на отравление угарным газом, двоих осмотрели медики скорой помощи.

Фото: dsns.gov.ua

Пожарные установили, что пожар возник на первом этаже, загорелись материалы для утепления здания с распространением на второй этаж, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В 09:59 пожар локализован, а в 10:36 ликвидирован. В результате - закопчены стены и потолок помещения, выбиты окна помещения, повреждены мебель и личные вещи.

Причина возникновения пожара выясняется.

27 марта 2019 года на улице Бориспольской в Дарницком районе Кива произошел пожар в колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиауниверситета.

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Теги: киев, пожар, ГСЧС, бизнес-центр
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