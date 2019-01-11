В Киеве группа неизвестных блокировала работу полиции - полиция

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В Киеве группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции, они не пускали полицейских на их рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте в офисе на Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений Нацполиции.

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"Когда на вызов прибыли правоохранители, выяснилось, что группа неизвестных пыталась блокировать работу сотрудников и не допускала их к рабочим местам. Десять активных участников события доставили в управление полиции для дачи пояснений", - сказано в сообщении.

В полиции также сообщили о возможных пострадавших. Эта информация уточняется.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УК.

"Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

8 января на бульваре Дружбы Народов в Киеве автомобиль патрульной службы Нацполиции преследовал нарушителя на Toyota Land Cruiser, однако во время погони правоохранители не успели отреагировать на припаркованную Газель и влетели в нее.